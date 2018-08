Jorge oficializado no F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:21 Facebook

O F. C. Porto oficializou, esta quinta-feira, o lateral-esquerdo Jorge. O brasileiro de 22 anos chega aos dragões por empréstimo do Mónaco, num acordo que deixa o clube azul e branco com opção de compra no final da época.

"Acredito que estou no maior clube da Europa. Só tenho de agradecer a oportunidade e prometo dar o meu máximo para poder ajudar a equipa. Onde o treinador me puser a jogar, farei o meu melhor para ajudar o F. C. Porto a conquistar títulos. Comparam-me com o Marcelo pela forma de atacar. A minha evolução no Mónaco foi muito boa. Posso dizer vou ajudar muito o F. C. Porto", disse o reforço ao Porto Canal.

Na última época, pelos monegascos, realizou 27 jogos e marcou um golo. Formado no Flamengo, Jorge chegou à Europa em 2016 para representar o Mónaco.