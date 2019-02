Jorge relegado para a equipa B e desejado por Sampaoli no Santos

Nuno Barbosa Hoje às 16:30 Facebook

O lateral esquerdo emprestado aos dragões pelo Mónaco não entra nas contas de Sérgio Conceição e até já foi afastado do grupo às ordens do treinador campeão nacional. Ainda assim tem uma chamada em espera no Brasil para prosseguir carreira com mais minutos de jogo

Chegou ao F. C. Porto no verão mas fez apenas cinco jogos e dois deles pela equipa B. Devido também a alguma falta de empenho nos treinos, Sérgio Conceição relegou-o para a equipa secundária, conforme confirmou o JN. Sem grandes hipóteses de competir no que falta disputar da presente temporada, é provável que Jorge atenda as chamadas que tem recebido do Brasil.

No mercado de janeiro, o lateral-esquerdo foi alvo do Flamengo, clube onde se formou e jogou até rumar à Europa, para representar o Mónaco, em 2016. No entanto, é no Santos que deve prosseguir carreira.

De acordo com algumas notícias veiculadas no Brasil, o treinador do "Peixe", o argentino Jorge Sampaoli, até já telefonou para o ainda jogador do F. C. Porto por forma a convencê-lo a mudar-se para o Santos, situação que o lateral até vê com bons olhos face à possibilidade de ter mais minutos de jogo e poder voltar ao radar de observações do selecionador brasileiro, Tite.