Jorge Simão deixa o Boavista e Lito Vidigal é o desejado

Jorge Simão já não é o treinador do Boavista. O divórcio foi consumado depois do treino desta manhã, que contou com o último reforço dos axadrezados, o espanhol, Alberto Bueno, cedido pelo F. C. Porto. Lito Vidigal, que na sexta-feira deixou o Vitória de Setúbal, é o desejado pelos responsáveis boavisteiros para assumir o comando da equipa.

Simão, que protagonizou a oitava troca de treinador na Liga, deixa o Boavista no 15.º lugar, o último que garante a permanência no principal escalão do futebol nacional, com 16 pontos conquistados em 18 jornadas. Os axadrezados têm um ponto de vantagem sobre o Aves, dois para o Feirense e quatro para o Chaves, as equipas que se encontram em zona de despromoção. Jorge Simão chegou ao Boavista em setembro de 2017, para substituir Miguel Leal, e tinha contrato até ao final da época.

O Boavista está já à procura do sucessor, sendo Lito Vidigal, que na sexta-feira rescindiu com o Vitória de Setúbal, o desejado para substituir Jorge Simão.