Jorge Simão renova com o Boavista por mais uma época

Jorge Simão renovou, esta quinta-feira, com os axadrezados por mais uma época.

O Boavista publicou, esta quinta-feira, um vídeo com a "apresentação do novo treinador para a época 2018/19" para anunciar o prolongamento do contrato do técnico, que terminava no final da presente época.

Jorge Simão chegou ao comando técnico do axadrezados em setembro, após treinar equipas como Braga (2016/17), Chaves (2016/17) e Paços de Ferreira (2015/16). Atualmente, o Boavista ocupa o 7.º lugar no campeonato, com 33 pontos.