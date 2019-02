Tudo a zero em Lyon e em Liverpool

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os jogos desta terça-feira da Liga dos Campeões - Lyon-Barcelona e Liverpool-Bayern de Munique - terminaram sem golos e deixaram tudo em aberto para a segunda mão das eliminatórias.

Em França, o Barcelona não conseguiu confirmar o favoritismo que lhe era atribuído. O Lyon deu muito que fazer à equipa catalã, chegou a dividir o encontro, mas acabou por ter de recuar no terreno nos minutos finais e contar com a inspiração de um português para segurar o empate a zero.

O guarda-redes Anthony Lopes esteve em grande destaque e levou a melhor nos duelos que travou com as grandes estrelas do Barça, Messi, Suárez, Dembélé e Philipe Coutinho, por exemplo. Nelson Semedo voltou a ser titular na formação espanhola.

Anfield Road recebeu aquele que era considerado um dos melhores duelos dos oitavos de final da Champions. O Liverpool, finalista vencido de 2017/18, recebeu o Bayern de Munique, mas o festival de ataque que se previa acabou por redundar em mais um nulo. O duelo está mais do que em aberto para o jogo na Baviera, com os "reds" a terem a pequena vantagem de não terem sofrido golos em casa.