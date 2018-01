Jornal espanhol diz que dono do Granada terá comprado o Tondela

JN Hoje às 17:04 Facebook

Segundo a imprensa espanhola, o clube beirão terá sido adquirido por John Jiang, presidente do Granada, e David Belenguer assumiria o controlo do Tondela.

Segundo o jornal espanhol "Ideal", John Jiang, presidente do Granada, terá comprado o Tondela e, segundo a mesma fonte, o negócio será oficializado "em breve" sem, no entanto, se conhecerem os valores envolvidos.

O dono do Granada terá assim acrescentado o Tondela ao portfólio do grupo Desports, do qual fazem parte o Granada, os italianos do Parma, os chineses do Chongqing e os Minnesota Timberwolves, da NBA.

O ex-jogador David Belenguer, que controla as operações administrativas do grupo em Espanha, estaria encarregue de assumir o controlo do clube auriverde.