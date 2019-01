Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:06 Facebook

Durante a conferência de imprensa do pós-jogo de Nadal com Duckworth, que o espanhol venceu, no Open da Austrália, o tenista apercebeu-se que um jornalista tinha adormecido. Ubaldo Scanagatta, jornalista italiano, acordou após as gargalhadas de Nadal e ainda teve direito a um "buongiorno, Ubaldo".