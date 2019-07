José Antonio Reyes com jogo de homenagem entre Sevilha e Extremadura

Hoje às 13:25, atualizado às 14:41 Facebook

O antigo futebolista José Antonio Reyes, que morreu a 1 de junho num acidente de viação, aos 35 anos, vai ser homenageado num jogo entre o Sevilha e o Extremadura.

O jogo está agendado para 10 de agosto, no Estádio Francisco de La Hera, em Almendralejo, na casa do Extremadura, a última equipa de Reyes que fará a homenagem em conjunto com o primeiro clube, o Sevilha.

A receita do jogo será entregue à família de Reyes, que faleceu nas proximidades de Utrera, localidade onde nasceu e para onde se dirigia depois de ter treinado em Almendralejo e não ter entrado na convocatória do Extremadura.

Além de José António Reyes, morreu também no acidente o primo Jonathan Reyes e Juan Manuel Calderón, que foi hospitalizado em estado grave mas não resistiu aos ferimentos.

Na carreira, Reyes teve uma forte ligação ao Sevilha, do qual saiu para o Arsenal. Depois dos ingleses ainda representou o Arsenal, Real Madrid, Benfica e Atlético de Madrid, antes de regressar aos andaluzes.

O jogador conquistou, entre outros troféus, cinco Ligas Europa, uma Supertaça europeia, um Liga espanhola, uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga em Portugal.