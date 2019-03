José Augusto: "O F. C. Porto tem usado, abusado e vai pagar por isso"

Hoje às 22:09 Facebook

À margem do lançamento do livro "115 anos gloriosos", José Augusto relembra os tempos de concórdia com o rival em contraste com o atual clima de hostilidade no futebol português. A culpa é do F. C. Porto, diz a antiga glória benfiquista.

"Querem derrubar o Benfica. O F. C. Porto tem usado, abusado e vai pagar por isso", disse o antigo avançado do Benfica.

"Os jornais - acrescentou José Augusto - têm trazido que há elementos... normalmente elementos que compõem o F. C. Porto, não tanto como no Sporting, mas o F. C. Porto tem usado e abusado. E vão pagar por isso. E é uma pena, porque Benfica e F. C. Porto nos meus tempos eram realmente dois clubes que se davam muito bem. Agora não é tanto assim, porque todos querem... E o F. C. Porto é um clube que eu considero, mas não agora, na forma que tem sido gerido publicamente. No meu tempo não era esse clube que é hoje. Mas não ganham e querem ganhar. E agora nesta fase em que estamos em igualdade de pontos voltaram novamente ao ataque. Mas é um ataque desmobilizador para eles, não para nós".

"Querem derrubar o Benfica", insiste José Augusto. "Mas o Benfica - rematou o antigo "magriço" - é muito grande. Já estamos habituados a essas situações e vamos ganhar o campeonato com todo o mérito".