José Correia com dupla vitória na Rampa da Falperra

O campeão nacional de montanha José Correia venceu duplamente, este domingo, a Rampa Internacional da Falperra, ao repetir a vitória na categoria 1 da prova do Europeu FIA e ao ganhar a modalidade GT no Campeonato Nacional JC GROUP 2018, além de ter colocado o Nissan no pódio absoluto da competição nacional.

Ao volante de um espetacular Nissan Nismo GTR GT3, José Ferreira Correia, de 52 anos, que lidera a JC Group Racing Team, viu o colega de equipa Augusto Vasconcelos ficar em quarto lugar, Ford Escort MK1, no Grupo H75. A filha do líder da equipa, Gabriela Correia, estreou-se hoje, dia em que fez 16 anos, superando pilotos mais experientes em rampas na montanha, apesar dos percalços mecânicos que enfrentou, ao longo do dia, com o Seat Leon Cup Raccer.

O também português Rui Ramalho, num Osella PA 2000 EVO2, venceu na sua categoria, os protótipos, tal como conquistara já a primeira prova da temporada, a Rampa da Penha, colocando-se em boa posição para o objetivo de revalidar o título nacional absoluto.

Italiano Simone Faggioli bate recorde

Já o piloto italiano Simone Faggioli, ao volante de Norma M20 FC, ganhou na sua especialidade a Rampa Internacional da Falperra, batendo o recorde de seis vitórias na prova, mais uma do que o espanhol Andrés Vilariño, na prova rainha do campeonato nacional de montanha.

Em segundo lugar ficou o italiano Christian Merli, e o francês Sébastien Petit, também ao volante de um Norma M20 FC, obteve a terceira posição.