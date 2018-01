José Couceiro: "O Sporting acabou por ser feliz"

JN Ontem às 23:41 Facebook

Twitter

No final do encontro deste sábado com o Sporting, José Couceiro salientou a boa exibição do V. Setúbal e garantiu que os sadinos mereciam conquistar da Taça.

"É difícil de digerir. Não perdemos o jogo, mandamos uma bola à barra nos penalties e não conseguimos ganhar a taça. Na primeira parte, fomos superiores ao Sporting. A equipa foi muito pressionaste, esteve bem. Nos últimos dias passou-se a ideia de que não íamos jogar. O Sporting é uma equipa muito forte e acabou por ser feliz. Hoje, podíamos claramente ter ganho o jogo mas não ganhamos. Parabéns ao Sporting. Foi um excelente jogo de futebol", começou por analisar o técnico do V. Setúbal, após a derrota nas grandes penalidades na final da Taça da Liga, frente aos leões.

"Não gosto de vitórias morais. Não ganhamos a taça mas não perdemos nenhum jogo. Quem consegue fazer isso tem de ter mérito. Perdemos e assumimos claramente. No meio desta revolta toda, temos de transmitir a revolta para o campeonato de uma forma positiva. Temos de ter orgulho naquilo que fizemos e no que estão a fazer neste momento", concluiu.