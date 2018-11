José Eduardo Moniz: "Já vi Vieira a ser mais feliz noutras intervenções"

JN Ontem às 23:00 Facebook

Vice-presidente e administrador da SAD do Benfica falou sobre a continuidade de Rui Vitória e a necessidade de estabilidade.

José Eduardo Moniz, vice-presidente e administrador da SAD do Benfica, falou esta sexta-feira à TVI sobre o processo que ditou a continuidade de Rui Vitória no comando técnico da equipa. "Há três administradores da SAD, presidente, Soares Oliveira e Rui Costa, e há mais dois administradores, eu e Nuno Gaioso. Nenhum foi solicitado a intervir neste período, portanto a resposta está dada de forma clara. Mas toda gente sabe que questões de futebol são tratadas diretamente pelo presidente, que é quem detém o pelouro do futebol e o gere como entende ser gerido", afirmou, acrescentando que não gosta de passar por situações como as desta sexta-feira. "Não gosto de acordar como esta manhã com mensagens a chamarem-me nomes, porque o Benfica não é isto, temos de estar unidos num momento difícil, porque foi essa unidade que me levou ao Benfica, para ajudar a garantir estabilidade. Com estabilidade o Benfica ganhou muitos títulos e precisamos de devolver essa estabilidade Benfica".

"Há um conjunto de pessoas que gere o clube, de forma direta ou indireta. O presidente é o responsável pelo futebol e é a ele que compete tomar as decisões. Vimos uma conferência de imprensa dele, onde explicou como foi levado a tomar aquela decisão. Já vi Luís Filipe Vieira a ser mais feliz noutras intervenções. Foi uma intervenção não tão feliz quanto outras. A pressão do momento também não o ajudou para isso", atirou o vice-presidente da SAD benfiquista.