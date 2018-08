José Eduardo Moniz suspenso por críticas à arbitragem

Sofia Esteves Teixeira 02 Maio 2018 às 20:30 Facebook

Twitter

O vice-presidente do Benfica, José Eduardo Moniz, foi suspenso 45 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido a declarações dadas durante uma entrevista à Rádio Renascença.

A 22 de fevereiro, em declarações à Rádio Renascença, José Eduardo Moniz protestou contra a arbitragem nos jogos entre o Tondela - Sporting e o Estoril - F. C. Porto, afirmando que "nem no tempo do Apito Dourado há memória de uma semana tão negativa como esta com decisões tão escandalosas e com reflexo no resultado final".

Na mesma entrevista, o vice presidente do Benfica comparou Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, a Hugo Chávez.