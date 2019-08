José Fonte renova com o Lille e Zé Gomes ruma a Portimão

JN Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português José Fonte, que na temporada passada esteve em grande plano no Lille, renovou contrato por mais uma temporada com o emblema francês. Por cá, Zé Gomes está a caminho de Portimão, num empréstimo com duração de uma temporada.

Benfica: Zé Gomes vai representar o Portimonense na próxima temporada. O anúncio foi feito pelo Benfica, que informou que a cedência do avançado, de 20 anos, aos algarvios, vai ter a duração de uma temporada. Esta será a primeira aventura de "Zé do golo" fora dos encarnados.

Lille: Após uma época sensacional, José Fonte renovou contrato até 2021. O defesa central, que chegou à Liga francesa na época passada, continua assim com o emblema do Lille ao peito depois de 38 jogos realizados e três golos marcados.

Manchester City: Ilkai Gundogan terminava contrato com os "citizens" no final da época, depois de ter sido contratado em 2016, mas amplia agora o vínculo por mais três anos. No Manchester City leva 115 jogos e 17 golos marcados.

Saragoça: O médio ofensivo japonês Shinji Kagawa foi confirmado, esta sexta-feira, como reforço do Saragoça, clube da segunda liga de Espanha. Kagawa, que tinha contrato com o Borussia Dortmund por mais um ano, deixa o emblema alemão, no qual jogou desde a época 2014/2015.