José Fonte transfere-se do West Ham para a China

O veterano defesa internacional português José Fonte transferiu-se dos ingleses do West Ham para o Dalian Yifang, recém-promovido ao primeiro escalão do futebol chinês.

José Fonte, de 34 anos, disputou apenas oito jogos nesta época pela equipa londrina, pela qual foi contratado em janeiro de 2017, depois de ter passado quase oito anos ao serviço do Southampton.

Com a saída do defesa central, que tem 27 internacionalizações por Portugal, o atual 12.º classificado do campeonato inglês fica apenas com um jogador português no seu plantel, o médio João Mário, emprestado pelo Inter de Milão.

Nem o valor da transferência - realizada a cerca de três meses de o selecionador Fernando Santos anunciar os convocados para o Mundial2018 -, nem a duração do contrato no vencedor da segunda divisão chinesa na temporada passada foram revelados pelos dois clubes nos seus sites oficiais.