José Gomes perde na estreia pelo Reading

A equipa do ex-treinador do Rio Ave saiu derrotada do terreno do Millwall e segue agora na penúltima posição do Championship, que é o segundo escalão do futebol inglês.

José Gomes entrou com o pé esquerdo no Reading. Esta quarta-feira, em jogo de estreia no comando técnico do clube inglês, o treinador português perdeu e caiu para o 23.ª posto do Championship, posição que, à partida para esta 24.ª jornada da prova, era ocupada pelo Millwall, precisamente a mesma equipa que derrotou o Reading, por 1-0.

Wallace marcou, logo ao minuto 8, o único golo da partida e a nova equipa de José Gomes viria a terminar o duelo com apenas nove elementos em campo, por fruto das expulsões de Tyler Blackett e Bacuna.

Melhor sorte, neste mesmo campeonato, teve o Sheffield Wednesday dos portugueses Marco Matias e Lucas João, que venceu em casa do Middlesbrough, por 1-0. Os dois jogadores lusitanos foram titulares e o golo solitário da partida foi apontado por Adam Reach (20).

Ainda no Championship, nota para o Nottingham Forest que, com João Carvalho no onze e Gil Dias a saltar do banco, desperdiçou uma vantagem de 0-3, e acabou empatado a três bolas no terreno do Norwich.