José Mendes é campeão nacional de fundo

O ciclista do Sporting/Tavira superou os portistas Ricardo Mestre e António Carvalho, após 197 quilómetros.

José Mendes sagrou-se este domingo campeão português de fundo, depois de um final de prova emocionante, nos campeonatos nacionais da modalidade, a decorrer em Melgaço.

O corredor, que esta temporada representa a equipa do Sporting/Tavira e já tinha vencido este título em 2016, acabou por revelar-se mais forte nos últimos metros do trajeto de 197 quilómetros, superando Ricardo Mestre e António Carvalho, respetivamente: os dois ciclistas da W52/FC Porto chegaram com dois segundos de atraso, subindo ao pódio para receberem as medalhas de prata e bronze.

José Mendes sucede assim a Domingos Gonçalves, que em 2018 se tinha sagrado campeão nacional de fundo, e nesta edição terminou a prova no 18.º lugar.