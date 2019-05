José Morais nos "oitavos" da Champions da Ásia

Hoje às 19:48 Facebook

O treinador português alcançou o primeiro objetivo no Jeonbuk Motors graças a um triunfo sobre o Beijing Guoan.

O Jeonbuk Motors, orientado pelo treinador português José Morais, venceu esta terça-feira o Beijing Guoan, líder do campeonato chinês, por 1-0 e garantiu a vitória no Grupo G da Liga dos Campeões Asiáticos e o consequente apuramento para os oitavos de final da competição.

Um golo de Kim Shin-Wook, aos 17 minutos, foi suficiente para dar a vitória à equipa sul-coreana, num grupo em que os japoneses do Urawa (2.º) vão discutir com o Beijing (3.º) o segundo lugar, na sexta e última jornada, e o apuramento.

Também hoje, o Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, empatou, no Japão, a dois golos com o Kawasaki Frontale (Hulk bisou) e manteve o segundo lugar do Grupo H. Uma vitória a última jornada vale o apuramento ao campeão chinês.