José Mourinho abre a porta ao Real Madrid

Sem clube desde que deixou o Manchester United, em dezembro último, o treinador português não afasta o regresso ao Santiago Bernabéu.

Aberto a convites, José Mourinho admite voltar a treinar o Real Madrid, clube onde esteve durante três temporadas, entre 2010 e 2013.

"Voltaria sem problema nenhum. É razão de orgulho um clube onde já passaste desejar que voltes a trabalhar lá. Gosto de Espanha, mas não é por aí, porque não escolho um clube pelo clima. São o clube mais icónico, o número um do mundo, e com 13 Ligas dos Campeões no seu palmarés. Não tinha problema nenhum em voltar, desde que com a estrutura e a ambição certa", referiu José Mourinho em declarações à BeIN Sports.