José Mourinho desvaloriza segundo lugar no Grupo H

O treinador português José Mourinho desvalorizou, nesta quarta-feira, o facto de o Manchester United ter terminado na segunda posição o Grupo H da Liga dos Campeões de futebol, após a derrota em casa do Valência (2-1).

"Alguns [clubes] que ficaram em primeiro do grupo não devem estar muito felizes com a possibilidade de enfrentar alguns dos segundos", referiu Mourinho, após o encontro da sexta e última jornada, lembrando que até pode haver nos oitavos de final uma reedição da final da última temporada, entre Real Madrid e Liverpool.

O Manchester United terminou no Grupo H na segunda posição, a dois pontos da Juventus, que nesta quarta-feira também perdeu, em casa do Young Boys (2-1).

"O jogo de hoje era bom para que os futebolistas jogassem sem pressão e, embora tenhamos melhorado no final do encontro, saímos com uma certa frustração", referiu.