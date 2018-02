José Mourinho empata e Paulo Fonseca vence

Hoje às 21:40 Facebook

Twitter

O Manchester United, de José Mourinho, empatou no reduto do Sevilha (0-0) e o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, venceu, em casa, a Roma (2-1), nesta quarta-feira, nos jogos do dia referentes à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

A equipa de José Mourinho saiu de Espanha com um nulo, que a obrigará a vencer em Inglaterra, no jogo da segunda mão, para seguir em frente na Champions.

Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk chegou ao intervalo em desvantagem, por 1-0, na receção aos italianos da Roma, fruto de um golo apontado aos 41 minutos, por Under.

No segundo tempo, a equipa de Paulo Fonseca empatou (52 minutos), por Ferreyra e fez o segundo golo aos 71 minutos, num lance concluído por Fred.