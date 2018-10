José Mourinho: "Eu e o Marco somos bons amigos"

JN Hoje às 17:54 Facebook

O Manchester United procura regressar, no domingo, aos bons resultados na Premier League, mas a missão de José Mourinho será complicada pelo conterrâneo Marco Silva, que orienta o Everton.

"Ele está no seu terceiro clube em Inglaterra, na terceira época na Premier League. Todos vocês o conhecem. A única coisa que quero dizer é que tenho um relacionamento muito bom com ele. Sim, somos bons amigos", afirmou José Mourinho em antevisão ao jogo de domingo, frente ao Everton.

Depois da derrota na Liga dos Campeões, por 1-0, frente à Juventus, os "red devils" estão à procura da redenção na Liga, na qual ocupam a 10.ª posição, com 14 pontos, a um do Everton, de Marco Silva.

"No futebol é difícil alimentar essa relação com os treinadores porque a nossa vida não é fácil e não podemos conversar ou estarmos juntos todos os dias ou todos as semanas, contudo ele é uma boa pessoa", disse.

Nos últimos sete desafios nas várias provas, o Manchester United venceu apenas um, o que aumentou a pressão sobre Mourinho, que na derradeira jornada viu o triunfo fugir-lhe na visita ao Chelsea (2-2), com golo sofrido aos 90+5 minutos.

Diogo Dalot, Antonio Valencia, Phil Jones, Marcos Rojo, Marouane Fellaini, Scott McTominay, Jesse Lingard e Alexis Sanchez falharam, por lesão, os últimos encontros, situação que desagrada a Mourinho, que manteve o tabu quanto à recuperação de alguns dos seus jogadores.

"Jogámos com o Newcastle e fomos para a pausa das seleções em boa situação, mas em duas semanas perdemos o Dalot, Fellaini, Alexis e McTominay", lamentou, criticando o facto de algumas equipas nacionais manterem os futebolistas, "mesmos lesionados", retardando a reação do clube.