José Mourinho já prepara... o novo José Mourinho

Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

José Mário Faria Mourinho Félix. É provável que o nome lhe seja familiar e não é à toa. José Mário é filho de José Mourinho e até esteve no banco do Manchester United, no último fim de semana.

A presença de "Zuca" (como lhe chama a família), de 18 anos, entre a equipa técnica da formação inglesa foi "descoberta" através de uma foto publicada no Twitter por Michael Carrick, ele que vai terminar a carreira de futebolista no final da época e que, no sábado, frente ao Swansea, integrou pela primeira vez a ficha de jogo como treinador.

Quanto a José Mário, além de ter marcado presença no banco, até equipou a rigor, com fato de treino do Manchester United e iniciais personalizadas ("ZM", de Zuca Mourinho, deduz-se), tal como a restante equipa técnica.

Em 2016, "Zuca", que é guarda-redes, até assinou um contrato de dois anos com o Fulham, mas, em março, este foi rescindido por mútuo acordo. Certo é que, pelo menos, como treinador, o pai já lhe reconhece qualidades.

"Um dia, depois de um período de maus resultados, ele apareceu, com algumas análises estatísticas. Obviamente estava preocupado por as coisas não me estarem a correr bem. Eu mostrei aos meus assistentes e disse-lhes para terem cuidado, que um dia o miúdo ia tirar-lhes o lugar. Comparo-o comigo nesta idade, onde eu tentava fazer coisas do mesmo tipo para o meu pai, obviamente com outras tecnologias", disse, em tempos, José Mourinho, numa entrevista à SIC.