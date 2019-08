José Mourinho mantém o "pé frio" no Bonfim

Ontem às 22:13 Facebook

Ainda não foi desta que o Vitória de Setúbal venceu com José Mourinho nas bancadas do Bonfim. Esta sexta-feira, no jogo inaugural da terceira jornada da Liga, os sadinos empataram, em casa, com o Moreirense (0-0).

Sem clube desde 2018, quando deixou o comando técnico do Manchester United, José Mourinho tem aproveitado o tempo livre para assistir aos jogos em casa do clube do qual é adepto, o Vitória de Setúbal. No entanto, o treinador português não tem dado sorte aos sadinos.

Na época passada, com Mourinho na bancada, o V. Setúbal perdeu dois jogos (Braga e Santa Clara) e empatou outro (Portimonense). Já esta temporada, nas mesmas circunstâncias, os sadinos empataram com o Tondela, na ronda inaugural da Liga, e agora com o Moreirense.

À terceira jornada, a equipa treinada por Sandro Mendes soma dois pontos, zero golos marcados e quatro sofridos, enquanto o Moreirense já conquistou quatro pontos, tendo apontado quatro golos e sofrido três.

Ainda no que respeita a José Mourinho, refira-se que, desta feita, o treinador esteve acompanhado por Luís Lourenço, que foi presidente da SAD vitoriana entre 2008 e 2009, além de ser o biógrafo do "Special One".