José Mourinho: "Preciso de um projeto para vencer"

Sem clube desde o final do ano transato, José Mourinho mantém a sede de vitória e reitera que só encara a hipótese de integrar um plano vencedor. Declaração descarta fundamento das recentes notícias que o apontavam como eventual sucessor de Rafa Benitez, no Newcastle.

"A única coisa que sei é o que não quero. Embora tenha uma ideia genérica do que desejo. É quase uma questão patológica e tenho de jogar para vencer. Depois se o consigo ou não é um problema meu, dos jogadores, clube e da estrutura. Preciso de um projeto que jogue para vencer", disse o técnico, numa entrevista ao "The Coache's Voice". Uma meta que, naturalmente, não se enquadra nos habituais objetivos do clube do norte de Inglaterra, 13.º na última, "Premier League"

O técnico aprofundou ainda a ideia. "Se alguém me oferecesse um contrato fantástico de dez anos, mas dissesse que o objetivo era ficar na primeira metade na tabela, ou que acabar em sétimo, oitavo ou nono era perfeito... Isso não é para mim, não está na minha natureza! ", destacou ainda o antigo responsável do Manchester United, emblema de onde foi despedido, em dezembro de 2018.