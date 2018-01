José Mourinho renova com o Manchester United

JN Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

O clube inglês anunciou, esta quinta-feira, ter chegado a acordo com o treinador português para a renovação de contrato.

Mourinho fica em Old Trafford pelo menos até 2020, sendo que o novo contrato prevê a opção de renovar por mais uma temporada, com o United a lembrar, no comunicado, os feitos já alcançados pelo "Special One".

O técnico português foi o primeiro da história a conquistar títulos na época de estreia no clube, garantindo as vitórias na Taça da Liga inglesa e na Liga Europa em 2016/17.