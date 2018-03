José Mourinho sorri no duelo com Carlos Carvalhal

Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Manchester United bateu o Swansea, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da Premier League.

No encontro entre treinadores portugueses, imperou a lei do mais forte. O Manchester United, de José Mourinho, confirmou o favoritismo e bateu o Swansea, de Carlos Carvalhal, por duas bolas a zero. Os 'red devils' regressaram ao segundo lugar e os galeses mantêm a 16.ª posição, com 31 pontos e três acima da linha de água.

Lukaku, aos cinco minutos, inaugurou o marcador, num remate junto à marca do penálti. Aos 20, Alexis Sánchez isolou-se, após passe de Lingard, e não perdoou. Apesar da boa réplica do Swansea, o Manchester United controlou o jogo e somou os três pontos sem passar por sobressaltos.