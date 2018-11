José Pedro conta como salvou a vida de José Pedro

Almiro Ferreira Hoje às 09:01 Facebook

Jogador de 18 anos puxa língua a guarda-redes desmaiado em campo e evita drama num jogo no campeonato distrital de juniores de Braga.

Outro caso mais público e notório destas intervenções "in extremis" que podem salvar vidas, no desporto como no quotidiano, foi o sucedido na liga portuguesa, em outubro, em Portimão, quando o defesa do Sporting Sebastian Coates teve o gesto que se impunha e foi a correr puxar a língua ao colega guarda-redes Romain Salin, que estava caído no relvado, em convulsões e em risco de asfixia. Tudo em direto na TV. O mesmo reflexo evitou um drama num jogo de juniores, em Braga, no último fim de semana.

Na sequência de um choque próprio do jogo, um jovem guarda-redes do Dumiense, de 17 anos, caiu desamparado. Deve a vida à presença de espírito de um avançado da equipa rival, o Bairro da Misericórdia. "Não tenho qualquer formação em primeiros socorros. Fiz o que já tinha visto fazer em situações semelhantes na televisão. Foi mesmo um reflexo, um instinto. Nem pensei duas vezes. Foram momentos de terror. Vi o Zé Pedro em dificuldades e só me ocorreu puxar-lhe a língua", conta José Pedro, Ferreira de apelido, que já conhecia o homónimo, Baixo de família, dos tempos em que jogavam no Merelinense. "Fiquei com a mão negra. Enquanto não lhe soltei e língua, ele apertou muito. Mas isto não é nada, comparado com o que ele passou", conta o avançado do Bairro, estudante de Engenharia Informática, na U. Minho.

"Ele salvou-me a vida", agradece José Pedro Baixo, assistido pelo INEM em pleno relvado e que dali foi transportado para o Hospital de Braga, onde pernoitou de sábado para domingo. Uma TAC e uma bateria de outros exames não detetaram nada de grave e o jovem guarda-redes teve alta. A primeira coisa que fez foi ligar ao outro José Pedro. "Foi uma conversa emocionada", afirma Baixo, estudante do 12.º ano, que já voltou aos treinos. "O susto já passou", disse.

Os perigos da obstrução das vias aéreas

Se é anatomicamente impossível "engolir a língua", como se diz popularmente, nos casos extremos, como o verificado com o jovem guarda-redes do Dumiense, a retração súbita deste músculo dificulta a passagem do ar e pode obstruir as vias aéreas, bloquear a respiração e causar a asfixia. Sucede frequentemente nos campos desportivos, mas só em casos muitos raros, após traumatismos cranianos ou paragens cardíacas, se verifica a obstrução respiratória por contração da língua. Noutras situações, como nas apneias de sono, a língua pode vedar as vias aéreas. Reações alérgicas ou edemas causados por pancadas também podem inchar a língua e provocar "stress" respiratório.