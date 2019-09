José Pedro Fontes e Inês Ponte vencem Rali Terras D"Aboboreira

António Orlando Hoje às 18:56 Facebook

José Pedro Fontes e Inês Ponte venceram o Rali Terras D"Aboboreira, sétima etapa do Campeonato de Portugal de Ralis, com uma vantagem de 14,9 segundos sobre Bruno Magalhães e Hugo Magalhães, após terem sido percorridas as nove provas especiais de classificação do rali.

A 10.ª classificativa prevista para a zona do Marão foi cancelada por causa do risco elevado de incêndio.

A dupla de Paredes, João Barros/António Costa em Skoda Fabia R5 terminou em terceiro lugar.

Os manos Magalhães que lideraram durante muito tempo o rali caíram para o segundo lugar da geral, cedendo à pressão de Pedro Fontes que tal como há um ano voltou a ganhar o rali organizado pelo Automóvel Clube de Amarante (ACA).

Apesar do segundo lugar final, Bruno Magalhães soma pontos valiosos nas contas do campeonato, passando para segundo na frente de Armindo Araújo, e ficando muito perto de Ricardo Teodósio que está assim mais pressionado quando faltam dois ralis até final da época.

Armindo Araújo, Pedro Meireles e Miguel Barbosa, pilotos "R5" não chegaram ao fim do rali o que atesta a exigência do traçado d´Aboboreira.

O espanhol Daniel Lorenzo que faz equipa com David Suarez em Peugeot 208R2, 9º da geral, foi o mais rápido entre as 2 rodas motrizes acumulando ainda a vitória na Peugeot Rally Cup Ibérica.

O Rali Terras D"Aboboreira foi todo disputado em pisos de asfalto em Amarante, Baião e Marco de Canaveses, concelhos que se unem pela serra da Aboboreira.