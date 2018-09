José Pedro Fontes vence rali Amarante/Baião por 5 segundos

António Orlando Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

O Rali Amarante/Baião teve neste sábado um final épico com José Pedro Fontes/Paulo Babo, em Citröen C3 R5, a vencer a prova do Baixo Tâmega por 5 segundos de diferença face ao segundo classificado, João Barros/António Costa em Skoda Fabia R5.

No terceiro lugar Armindo Araújo/Luís Ramalho em Hyundai I20 R5 a 21.20 segundos do primeiro lugar.

O Rali Amarante/Baião que fez a sua estreia no Campeonato de Ralis em substituição do Rali Casino Solverde, não podia ter sido mais emocionante. Depois de uma espécie de "agora venceu eu, a seguir vences tu", entre João Barros e José Pedro Fontes, nos primeiros dois terços do rali, Fontes assumiu o comando na 10ª e penúltima Prova Especial de Classificação (PEC). À partida para a última PEC de 12,44 km, os dois pilotos, "velhos amigos", estavam separados por 0.5 segundo!

A vantagem acabaria ser suficiente para José Pedro Fontes ganhar o rali e ainda a reforçou deixando João Barros a 5 segundos.

A 17 e 18 novembro realiza-se ao Rali Casinos do Algarve, prova que encerra a época e sagrará o novo campeão Nacional. Armindo Araújo está bem posicionado para fazer a festa embora Ricardo Teodósio a jogar em casa e José Pedro Fontes terão uma palavra a dizer. Se mais não for na vitória do rali algarvio.

Rali Amarante/Baião - Classificação final

1. José Pedro Fontes 1:07:27.70

2. João Barros + 0:05.00

3. Armindo Araújo + 0:26.10

4. Ricardo Teodósio + 0:49.90

5. Miguel Barbosa + 1:51.60

6. Diogo Gago + 2:23.80

7. Pedro Almeida + 2:39.50

8. Pedro Meireles + 2:46.80

9. Paulo Meireles + 3:30.40

10. Joaquim Alves + 3:53.30