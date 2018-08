José Peseiro: "Alguns ainda nem aguentam jogar 90 minutos com esta intensidade"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:47 Facebook

No final do encontro com o Benfica, o treinador do Sporting considerou que o resultado não era o pretendido e que o encontro foi "difícil".

"Foi um jogo muito difícil, contra uma equipa muito forte, que fez o sexto jogo oficial, enquanto nós fizemos o terceiro. Um jogo com estabilidade. Até aos quinze minutos da segunda parte, foi um jogo equilibrado, depois o Benfica esteve mais forte e empurrou-nos para trás e chegou ao empate", começou por analisar o técnico.

José Peseiro considerou ainda que alguns jogadores dos leões ainda não têm condições para jogar os 90 minutos com esta intensidade.

"Queria dar os parabéns aos meus jogadores, sabemos que suámos muito. É só o nosso terceiro jogo oficial, depois ainda houve questões de gestão que fez com que a entrada na pré-época fosse mais difícil e sem toda a gente. Foi muita gente a dar o máximo. Alguns jogadores ainda não têm condições, nem aguentam, jogar 90 minutos com esta intensidade. Parabéns aos meus jogadores, queríamos vencer, mas aceitamos o empate.Dentro daquilo que foi o jogo, foi bom. Foi mais um passo, agora é descansar para o próximo jogo", concluiu.