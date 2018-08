José Peseiro confirma Salin na baliza para jogo frente ao V. Setúbal

JN Hoje às 19:40 Facebook

O treinador do Sporting garantiu que Salin será titular no encontro da segunda jornada da Liga, frente ao V. Setúbal, no Estádio José Alvalade, e recusou falar sobre Bruno de Carvalho.

Na antevisão do encontro frente ao Vitória de Setúbal, a contar para a 2.ª jornada da Liga, José Peseiro lembrou os dois jogos da última época e salientou a intensidade e "forma de jogar" que Lito Vidigal implementa nas equipas que orienta.



"É um jogo que nós queremos vencer. Vai ser difícil, temos a certeza. Não só pelo passado recente. Sabemos que no ano passado o Sporting ganhou nos últimos momentos da partida, empatou em Setúbal. Conhecemos o treinador, o que desenha para as equipas: intensidade, agressividade que coloca no jogo e nas equipas. Uma equipa que demonstrou até agora boa performance", afirmou Peseiro.

O treinador dos "leões" destacou o valor da sua equipa e mostrou-se confiante para alcançar a vitória.

"Temos noção do que valemos, da qualidade e capacidade do Sporting neste momento, os objetivos da nossa equipa. Passa pela nossa cabeça vencer, sabendo que não vai ser fácil. Temos noção. Palavra aos adeptos para encher este estádio", disse.



Peseiro foi ainda questionado sobre a polémica em torno de Bruno de Carvalho, mas recusou prestar qualquer tipo de declaração sobre esse assunto.