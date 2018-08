José Peseiro deixa comando técnico do Vitória Sport Clube

Sofia Esteves Teixeira 15 Maio 2018 às 16:20 Facebook

O Vitória Sport Clube, de Guimarães, confirmou a rescisão com o treinador José Peseiro, esta terça-feira, através de um comunicado.

José Peseiro deixou o comando técnico do Vitória de Guimarães. Em comunicado no site oficial, o clube minhoto confirmou a rescisão do treinador, salientado ser uma decisão de "mútuo acordo":

José Peseiro estava no comando técnico dos vimaranenses desde fevereiro, altura em que rendeu Pedro Martins.

Eis o comunicado na íntegra:

"A Administração da Vitória Sport Clube, Futebol SAD e a equipa técnica liderada por José Peseiro, entenderam, por mútuo acordo, terminar a ligação iniciada em fevereiro de 2018.

Assim, a Administração da Vitória Sport Clube, Futebol SAD agradece o profissionalismo, a dedicação e a lealdade que José Peseiro e a sua equipa demonstraram ao longo do período que comandaram a principal equipa profissional de futebol do Vitória Sport Clube.

A José Peseiro e à sua equipa técnica, a Administração da Vitória Sport Clube, Futebol SAD deseja os maiores sucessos, tanto profissionais como pessoais"