José Peseiro destaca vitória "justíssima" do Sporting frente ao Qarabag

O técnico do Sporting gostou da resposta da equipa, no triunfo, por 2-0, na noite desta quinta-feira, em Alvalade, frente ao Qarabag, do Azerbaijão, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol.

"Foi uma vitória justíssima", destacou José Peseiro, momentos após a vitória da equipa leonina.

"É sempre bom entrar a vencer numa competição. A primeira parte foi mais difícil, mas depois do primeiro golo fomos muito mais fortes", afirmou o treinador do Sporting.

"Podíamos ter feito mais dois ou três golos", acrescentou José Peseiro, mostrando-se "satisfeito" com a resposta da equipa e dos jogadores, no arranque da fase de grupos da Liga Europa.

Sobre a situação específica de Mathieu, que saiu lesionado no último quarto de hora, o técnico dos leões disse "ser cedo" para avançar com dados mais precisos em relação à situação clínica do central, admitindo, contudo, tratar-se de "um problema num gémeo".