José Peseiro e o jogo com o Estoril: "Até antecipou o jogo com o Varzim"

José Peseiro fez, esta quarta-feira, a antevisão ao jogo frente ao Estoril, da Taça da Liga, garantido que a equipa leonina, detentora do troféu, tem ainda mais responsabilidade.

"É um jogo no qual queremos alcançar a segunda vitória na competição. Sendo detentores do troféu, isso dá-nos tanta ou mais responsabilidade da que já tínhamos. Para o conseguirmos, é preciso ultrapassar uma equipa que também o quer, com qualidade e que se reforçou com o objetivo de regressar à liga principal e estamos a preparar o encontro dentro daquilo que foi programado", começou por analisar o técnico.

José Peseiro afirmou que a atenção frente à equipa canarinha deve ser redobrada e mostrou-se satisfeito por poder contar com o plantel quase completo.

"O Estoril, inclusivamente, até antecipou o jogo com o Varzim, mas não é isso que nos faz baixar os níveis exigidos. Pelo contrário, fazem-nos aumentar a atenção, não pela preocupação mas pela responsabilidade. Acredito que possa não ser tão sugestivo como frente ao Arsenal, mas é um jogo que temos de disputar e dar o nosso melhor. Bas Doste e Mathieu? Quanto mais soluções tivermos, melhor. Todos os jogadores que temos, contam para nós. Têm jogado praticamente todos, à exceção do Lumor e do Luís Maximiano. Não é um prémio: é porque assim o justificam. Conto com eles, todos os dias, a 100 por cento", concluiu.

O duelo entre o Sporting e o Estoril, em Alvalade, está agendado para as 21.15 horas.