José Peseiro: "Estamos a jogar cada vez melhor"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:00

Twitter

No final do encontro com o Marítimo, José Peseiro considerou a vitória justa e afirmou que o Sporting podia ter feito mais golos.

"Estou satisfeito com a vitória e a exibição. Foi uma vitória justíssima e exibição muito boa. Exibição e triunfo contra uma equipa boa. Controlámos bem a transição do adversário, 3-1 é justo mas podia ser mais um ou dois golos. Cada vez estamos a jogar melhor, mais fortes e unidos, com qualidade de jogo próxima do que podemos fazer", começou por dizer.

José Peseiro considerou ainda que o Sporting está a jogar "cada vez melhor" e considerou que a equipa reagiu bem ao golo sofrido.

"Foi bom fazer logo o golo. A equipa tem reagido bem, muito concentrada e determinada, sabe o que quer. Ainda falta apurar algumas coisas mas passo a passo temos vindo a progredir. Alguma falta de paciência na primeira parte mas depois boa gestão da bola, usando jogo interior. Demos mais um passo, estamos cada vez melhores mas queremos melhorar", concluiu.