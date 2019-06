José Peseiro: "Fui maltratado duas vezes no Sporting"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:00 Facebook

José Peseiro reclamou mérito nas conquistas do Sporting esta época. O treinador lamentou que o trabalho nos leões não seja devidamente reconhecido.

José Peseiro foi contratado para assumir o comando técnico do Sporting por Sousa Cintra, depois do ataque à academia de Alcochete, mas foi despedido em novembro, para dar lugar a Marcel Keizer. Esta segunda-feira, à margem de uma conferência organizada pela Rádio Renascença, o treinador lamentou que o trabalho não tivesse sido reconhecido.

"Sei que eu, a minha equipa técnica e a comissão de gestão fizemos uma equipa que ganhou uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal. Sei que contribuí para fazer uma equipa que ganhou a Taça da Liga e Taça de Portugal. A decisão do presidente em rescindir comigo é uma escolha dele. Tive de aceitar. Mas sei o trabalho que fizemos. O próprio Keizer, penso, disse que o treinador anterior fez um excelente trabalho. Pena alguns não terem assumido. Mas basta o treinador e o capitão terem dito, que fico satisfeito", começou por dizer, recordando uma pré-época difícil.

"Nem uma pré-época tivemos em condições. Fizemos uma equipa com falta de tempo, esperando que os jogadores que estavam em processo de rescisão pudessem voltar, porque era um esforço diário da minha parte e da Comissão de Gestão tentar que os jogadores regressassem. Perdemos tempo a procurar outras soluções. As soluções que encontramos, dentro daquilo que foi o tempo, foram excelentes. Lembro-me do dia da apresentação. Havia tarjas contra os jogadores. Alguns regressaram mas diziam "mister", não quero ficar aqui, quero ir embora. A apresentação foi terrível, fomos todos assobiados, especialmente a Comissão de Gestão e eu. Fizemos o trabalho que foi possível. Diziam que tínhamos feito uma equipa horrível. Essas pessoas podem por a viola no saco e dizer que afinal fizemos alguma coisa de jeito", atirou.

José Peseiro disse ainda estar magoado com o Sporting, onde foi "maltratado" duas vezes, ainda que seja o clube que, segundo o técnico, menos contribui para as polémicas no futebol português.

"O que faz menos ruído é o Sporting e até tenho alguma angústia, porque foi onde fui maltratado duas vezes, ou menos bem tratado. Mas é o mais soft neste tipo de guerra que o nosso futebol tem. À exceção de quando era Bruno de Carvalho", concluiu.