José Peseiro: "Já nos querem pôr na frente de tudo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Em antevisão ao encontro frente ao Braga na segunda-feira, José Peseiro considerou que o Sporting tem potencial para vencer na Pedreira e considerou a equipa minhota como candidata ao título.

"Nós não somos calimeros mas também não nos vamos pôr onde nos querem pôr. No início da época estávamos fora de tudo e agora já nos querem pôr na frente de tudo. O Sporting tem responsabilidade de entrar em todos os jogos para ganhar. Estamos a jogar melhor do que as pessoas vão dizendo. Temos jogado com quatro titulares da época passada, não são sete ou dez ou 11. Sabemos do valor e da qualidade que temos, a nossa equipa tem muita capacidade de crescimento. Vocês falam do Gudelj, mas quantas vezes ele jogou no Sporting? Uma. Não foram 20 vezes seguidas. Não é fugir com o rabo à seringa, mas é pôr as coisas como nós queremos que seja. Não como os outros querem que seja", começou por dizer o técnico.

José Peseiro considerou ainda que o Braga é um potencial candidato ao título nacional e garantiu que os leões têm potencial para sair da Pedreira com um resultado positivo.

"Braga candidato ao título? Sim, está cada vez está mais próximo, não sou o único a dizer. No ano passado ficou muito perto, a seis pontos do primeiro classificado. Penso que sim. É um clube que vende como vende, que já vai buscar jogadores do patamar dos grandes. O momento que vivemos é bom e temos potencial para chegar a Braga e vencer. Os resultados dão-nos mais confiança, estamos motivados, cientes do que valemos e do caminho que queremos trilhar. Agora, os resultados são apenas resultados e o importante é o que vamos fazer amanhã. Vai ser difícil, mas queremos vencer", concluiu.

O Sporting defronta, na segunda-feira, o Braga na Pedreira. O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas.