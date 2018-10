José Peseiro lamenta erros próprios e equívocos da arbitragem

Hoje às 20:35 Facebook

Contente pela exibição,"especialmente na primeira parte", amargurado com o resultado. José Peseiro resigna-se com a derrota ante o Arsenal, mas queixa-se de um erro fatal e de prejuízos da arbitragem. "Podíamos estar aqui a falar de outro resultado", afirma o treinador do Sporting.

"Não sei se foram determinantes ou não, mas certo é que houve uma expulsão poupada a um jogador do Arsenal. Podia ser decisivo, não sabemos, mas o Arsenal é muito forte e ficar reduzido a dez seria uma vantagem. Não digo que íamos ganhar o jogo, mas podíamos ter capacidade para suportar melhor. E também houve um penálti não assinalado sobre o Nani. Se esse penálti tivesse sido assinalado, se calhar já estaríamos aqui a falar de outro resultado. De qualquer forma, só tenho que estar conteste com os meus jogadores", disse José Peseiro.

"A primeira parte - acrescentou Peseiro -, foi excelente. Não conseguimos repetir no segundo tempo, por mérito do Arsenal, que é uma excelente equipa. Pressionaram-nos, empurraram-nos para trás e marcaram. Pena que o golo tenha surgido como surgiu, mas temos de dar valor ao adversário".

Verificada a primeira derrota, José Peseiro revê as ambições leoninas na Liga Europa: "Está tudo na mesma. Falta-nos três jogos e vamos disputar a qualificação até final".