José Peseiro: "Mostrámos de forma cabal toda a nossa qualidade"

No final do encontro com o Boavista, José Peseiro considerou o resultado justo e deixou elogios à exibição dos jogadores leoninos.

"Foi uma vitória justa e uma boa exibição. Dominámos e controlámos o jogo quase os 90 minutos, depois de um encontro exigente na quinta-feira. É uma equipa que tem qualidade e margem de progressão. Mostrámos isso aqui, com um resultado bastante positivo. Vamos continuar na luta pela liga. Pressão? Estamos habituados a jogar assim. Sabíamos que nos podíamos aproximar dos que vão à frente. Mostrámos de forma cabal, com um grande jogo, toda a nossa qualidade", começou por dizer o treinador.

José Peseiro abordou a exibição de Diaby e o regresso de Bas Dost.

"O Diaby não jogava há algum tempo e chegou mais tarde, mais as questões da seleção que não ajudaram. Mas sabemos o valor dele, por isso é que o contratámos. Mas não quero destacar mais do que isso em termos individuais. Importante é o coletivo. Bom regresso de Bas Dost e também de Mathieu. Todos os jogadores são importantes nesta equipa. E temos muitas soluções, isso é o mais importante", concluiu.