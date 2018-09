José Peseiro: "Nunca nos vamos queixar dos ausentes"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:30 Facebook

No final do encontro com o Marítimo, José Peseiro considerou a vitória leonina justa e abordou a ausência de Nani, garantindo que "nunca se vai queixar dos ausentes".

"Foi uma vitória Justa. A primeira parte foi muito boa. Entrámos bem no jogo, pressionamos, criámos situações de golo. O Marítimo é uma equipa boa, reagiu. Na segunda parte, não jogando tão bem, permitimos ao Marítimo algum controlo de jogo com bola, mas não nos criou situações de golo e nós criamos mais três ou quatro. Podíamos ter feito mais um ou dois golos. O Marítimo esteve em cima, com posse de bola, mas não de oportunidades de golo", começou por analisar o treinador.

Relativamente à ausência de Nani, José Peseiro foi categórico.

"Nunca nos vamos queixar nos ausentes. Nunca nos queixámos até hoje dos lesionados. É bom lembrar que equipa faz-se de tempo. Jogámos com três titulares da época passada. Vencemos 2-0 uma equipa que tinham os mesmos pontos que nós. Mostrámos união. Estamos unidos", concluiu o treinador.