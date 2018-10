José Peseiro: "Quem não quiser apoiar, está no direito"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:49 Facebook

No final da derrota com o Estoril, na Taça da Liga, José Peseiro considerou o resultado injusto e deixou elogios à exibição da equipa.

"Tínhamos o jogo controlado. Fizemos uma boa exibição, não jogámos mal. Tivemos uma gestão a fazer, com coisas agradáveis, outras nem tanto. A equipa tinha o jogo controlado, teve mais ocasiões e não merecia este resultado. Temos de aceitá-lo... Mas dominámos, criámos mais oportunidades, diante de uma equipa que defendeu mais baixo do que estávamos à esperar, mas faltou frescura no final. Tínhamos jogadores em campo que não têm jogador tanto. Foi uma exibição boa, mas um resultado injusto. Esta competição não acabou e ainda podemos conseguir o apuramento", começou por dizer.

No final do encontro, os adeptos do Sporting não esconderam o descontentamento pelo resultado e mostraram lenços brancos à equipa. Sobre a contestação dos adeptos, José Peseiro foi categórico.

"Há muito tempo que contamos muito connosco. Estamos na luta, a contar connosco. Quem quiser apoiar, que apoie. Quem não quiser, está no direito. Os jogadores fizeram o melhor que puderam. Podem fazer melhor, mas noutro contexto. Estamos unidos, aglutinados, a dar tudo pelo Sporting e é isso que interessa. E espero que os adeptos percebam e sintam isso e que nos apoiem", concluiu.