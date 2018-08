José Peseiro revela problema físico de Bas Dost

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:29 Facebook

No final do triunfo frente ao Vitória de Setúbal, José Peseiro considerou que a "luta não está fácil" e explicou a substituição de Bas Dost no início da segunda parte.

"Quero começar por realçar a massa associativa. Entrámos com 40 mil em campo, a apoiarem. O Sporting é só um e estamos unidos. Há que dar os parabéns à minha equipa. Face às dificuldades que temos atravessado, de que já falámos, pela forma como se bateram, até pelo infortúnio do golo que sofremos. Jogámos melhor do que em Moreira de Cónegos, contra uma equipa muito difícil, que sabe o que quer. É uma vitória justa, mais um passo na nossa caminhada", começou por analisar José Peseiro.

O treinador dos leões explicou, ainda, a substituição de Bas Dost por Fredy Montero, no início da segunda parte, revelando um problema físico do holandês, a uma semana do dérbi com o Benfica. "No aquecimento tinha sentido uma dor e ao intervalo, em conjunto com o médico, achámos melhor retirá-lo, para não agravar".