José Peseiro: "Tínhamos a obrigação de não sofrer aquele golo"

No final do encontro com o Loures, José Peseiro não escondeu o descontentamento pelo golo sofrido já nos descontos e salientou que, até ao 2-0, o Sporting "foi a melhor equipa".

"Até ao 2-0 dominámos, depois gerimos um pouco. Alguns jogadores não estão habituados a jogar. Baixámos o ritmo e demos um golo e uma oportunidade ao adversário. Até ao 2-0 fomos a única equipa em campo, é normal, temos mais recursos. Tivemos dois jogadores da equipa titular da época passada, é preciso perceber isso. Ou um, o Bruno Fernandes. Mas tínhamos obrigação de não sofrer golo", começou por dizer, deixando elogios a Mané.

"Quando baixámos a intensidade o adversário criou uma oportunidade clara, que o Renan defendeu, e depois marcou. O Mané fez um bom jogo e não jogava há algum tempo", concluiu.

O Sporting venceu (2-1), este sábado, o Loures em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. No final do encontro, o plantel foi assobiado pelos adeptos.