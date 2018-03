JN Ontem às 23:18 Facebook

No final do encontro com o Paços de Ferreira, que os castores venceram (1-0), Bruno Paixão mostrou o cartão vermelho a José Sá.

No final do encontro, o guarda-redes dos dragões viu o cartão vermelho direto alegadamente por palavras proferidas a Bruno Paixão, juiz do encontro.