José Sá na baliza do F. C. Porto frente ao Leipzig

A inclusão de José Sá é a principal novidade no onze do F. C. Porto que, na noite desta terça-feira (19.45 horas), defronta o Leipzig, em jogo da Liga dos Campeões.

Relativamente ao último encontro dos dragões, frente ao Lusitano de Évora, para a Taça de Portugal, reentram no onze Felipe, Alex Telles, Laýun, Danilo, Sérgio Oliveira, Herrera e Marega.

Iker Casillas começará o encontro, relativo à 3.ª jornada do Grupo G da Champions, no banco de suplentes.

No Leipzig, o português Bruma joga de início.