José Sá segura vitória do Olympiacos na Turquia

O F. C. Porto ficou esta quarta-feira mais perto do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer em Krasnodar, por 1-0, resultado igual ao conseguido pelo Olympiacos sobre o Basaksehir, em Istambul.

Na Turquia, o guarda-redes José Sá (ex-F. C. Porto) assegurou o triunfo do Olympiacos, ao defender uma grande penalidade batida por Edin Visca já em período de compensação (90+2), depois de Masouras, servido pelo francês Valbuena, ter feito de cabeça o golo dos gregos, aos 53 minutos, num jogo dominado pelo Basaksehir e em que Pedro Martins fez alinhar Ruben Semedo e Daniel Podence.

O melhor resultado desta quarta-feira foi alcançado pelo Rosenborg, que ganhou por 3-1 na visita ao Maribor, da Eslovénia, e ficou com um pé na próxima ronda. Soderlund, autor de dois golos (50 e 64), e Jensen (71) construíram a vitória dos noruegueses, enquanto o brasileiro Marcos Tavares fez o tento dos anfitriões (70).

Os romenos do Cluj, com os portugueses Luís Aurélio e Camora, estiveram a vencer o Celtic em casa, com um golo de Mario Rondón (28), antigo jogador do Nacional e do Paços de Ferreira, mas consentiram o empate a Forrest ainda na primeira parte (37) e terão a difícil tarefa de eliminar os escoceses em Glasgow.

O LASK Linz fez uma boa operação em Basileia, ao ganhar por 2-1, levando a eliminatória para a Áustria bem encaminhada. Após o nulo ao intervalo, Trauner (50) e Klauss (82) marcaram para os visitantes, num encontro em que os suíços limitaram os estragos com um golo de Suffi perto do final (87).

Os jogos da segunda mão disputam-se todos na próxima quarta-feira, dia 13 de agosto.