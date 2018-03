José Sá suspenso dois jogos após expulsão em Paços de Ferreira

JN Hoje às 18:26 Facebook

O guarda-redes do F. C. Porto foi castigado com dois jogos de suspensão por palavras proferidas a Bruno Paixão no final do encontro com o Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, que resultou na sua expulsão.

José Já, expulso no final do encontro com o Paços de Ferreira, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com dois jogos de suspensão.

O guarda-redes dos azuis e brancos recebeu ordem de expulsão depois de se dirigir a Bruno Paixão, árbitro do encontro: "Muitos parabéns pela excelente vitória que conseguiste aqui, tu e a tua equipa", afirmou José Sá, expressão que o juiz considerou "ofensiva".

Para além da suspensão, o guarda-redes foi ainda multado em 1148 euros.