Jota: "Estou feliz, quero é jogar à bola"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

No final de um treino aberto aos adeptos encarnados na Universidade de Stanford, na Califórnia, Jota foi um dos porta-vozes do Benfica. O português disse estar feliz no clube e recusou comparações com João Félix.

Depois da saída de João Félix para o Atlético de Madrid, Jota tem sido considerado o sucessor do ex-colega de equipa no onze encarnado. Mas o avançado, que no primeiro teste nos EUA marcou um hat-trick, descarta qualquer comparação.

"Sou o Jota, temos características diferentes, depende do que o treinador quer. Consoante as características do jogador faz-se um modelo de jogo. Mantivemos o grupo quase todo e isso é muito bom. Hat-trick? Foi um excelente teste a nível individual. Tenho contrato por muitos anos, estou muito feliz, quero é jogar à bola. É fantástico chegar ao plantel, fazer pré-temporada é algo que ambicionava há muito. Estou aqui há muito tempo e queria ver a equipa a viajar pelo mundo", disse o jogador.

Já Florentino destacou a confiança do grupo e salientou que será difícil garantir um lugar no onze.

"O grupo está confiante, consciente de que tem qualidade. Todos vão dar o melhor para conquistar o lugar, mas é isto que faz as grandes equipas. Estamos confiantes, concentrados. Sabemos os nossos objetivos e é para isso que estamos a remar. Lugar garantido? Não sinto que tenha. Os meus concorrentes têm muita qualidade. Tenho de dar o meu melhor e cabe ao treinador depois escolher a melhor opção", disse o médio.