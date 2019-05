Jota: "Já o grande Cristiano Ronaldo dizia que isto é como o ketchup"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:47 Facebook

Após a derrota de Portugal frente à Argentina, na segunda jornada do Mundial sub-20, Jota lamentou a falta de eficácia da equipa e citou Cristiano Ronaldo, capitão da seleção A.

Depois de uma boa estreia diante da Coreia do Sul - a equipa das quinas venceu por 1-0 -, Portugal foi derrotado esta terça-feira frente à Argentina, recordista de troféus, num jogo em que a equipa de Hélio Sousa até foi superior. Apesar da derrota, Jota mostrou-se confiante na continuidade de Portugal na prova.

"Foi um jogo em que demonstrámos o nosso valor e qualidade. A Argentina nem conseguia sair. Pecámos pela falta de eficácia, mas isto não altera em nada as nossas ambições neste torneio. No último Europeu de sub-19, perdemos com a Itália e, depois, jogámos contra eles na final e ganhámos. Não sei se isso vai acontecer com a Argentina, oxalá que sim, mas o importante é pensarmos jogo a jogo. Não vamos desistir, porque todos os jogos são finais. Se queremos chegar à final, temos de ganhar todos os jogos", começou por dizer.

Quanto à falta de eficácia de Portugal, o avançado de 20 anos citou uma frase de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção A, comparando os golos com... ketchup.

"Já o nosso grande Cristiano Ronaldo dizia que isto é como o 'ketchup'. Quando aparece o primeiro, aparecem os outros. Trabalho para conseguir golos e assistências, procuro fazer jogar. Infelizmente não consegui marcar, mas o mais importante é que consigamos a vitória no último jogo. Este jogo foi mais propício às iniciativas de um contra um, ao contrário do que sucedeu com a Coreia. Mas não só. Tentámos de todas as formas. Se continuarmos a jogar assim, com dinâmica, acho que vamos fazer um excelente torneio", concluiu o avançado.